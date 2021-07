Buď vôľa tvoja...

„Vláda určuje ľuďom, ako majú žiť, či sa nám to páči alebo nepáči,“ oznámila Slovákom ministerka Kolíková a dodala, že to tak je na základe vôle ľudu, ktorí si vládu a parlament zvolili. A to je pekný citát do historických análov.

Veľmi pekne by sa vynímal napr. vedľa citátu skromného Augusta Pinocheta: „Pozerám sa na ne zhora, pretože ma tam dal Boh.“

Alebo vedľa múdrosti nezabudnuteľného Benita Mussoliniho: „Občan vo fašistickom štáte už nie je sebecký jedinec, ktorý má asociálne právo búriť sa proti akémukoľvek zákonu kolektivity.“



A čo tak Adolf Hitler: „Víťaza sa nikto nepýta, či má pravdu.“

Je vidieť, že ministerka spravodlivosti má vedu o moci v malíčku a vo vzťahu ku svojmu národu má celkom jasno. Každý by si mal uvedomiť, kde je jeho miesto a čo si môže dovoliť. Každý by si mal konečne uvedomiť, že vyskakovať môže iba do volieb. Potom – utrum. Strčil si papier so svojou vôľou do škatule? Strčil. Mal si dosť času na rozmyslenie? Mal. Tlačil na teba niekto? Netlačil. Tak sa zaraď a čuš. Myslíš si, že vláda by konala proti svojmu ľudu? To čo by bola za vláda? Vláda chce vždy len dobre.

Osobne si myslím, že je to dobrá stratégia a myšlienka pani ministerky, že nám vláda určí, ako máme žiť, má do budúcnosti veľký potenciál. A ak prihliadneme k tomu, že nás, obyčajných, odbremení od zaťažujúceho a nepríjemného každodenného rozhodovania, či žiť takto alebo onak, tak to môžeme považovať i za určitý druh terapie pokojom, čo môže mať veľmi silný vplyv na zníženie počtu psychických ochorení a porúch.

Snáď by pani ministerka mohla túto svoju myšlienku viac rozvinúť a poskytnúť nejaký manuál nám prostým a možno i svojim kolegom (taký pán Sulík by to napríklad veľmi potreboval a možno aj ocenil), ako by si to predstavovala. A ak by mala v pláne takúto brožúrku stvoriť, potom by som chcela veľmi pekne poprosiť, aby to bol manuál zrozumiteľný a písaný jednoduchým jazykom, aby sme to i my, duchom a intelektom jednoduchší dokázali pochopiť.

