Kučerka, Kučerka, takto sa to nerobí (do psej matere)

Politické dianie u nás sledujem celkom poctivo a dalo by sa povedať, že mám aký taký prehľad o tom, ku komu kto patrí. Teda mala som. Početné stranícke prelety a presuny kajúcnikov mi v tom robia čoraz väčší bordel.

A teraz už aj Kučerka.

A taký jasný prípad to bol.

Celkom nevinný sa pred časom k čomusi priznal a keď už bolo takmer dokázané (Smer na to nasadil všetky voľné kapacity), že to bola celkom jasná politická Matovičova objednávka a k priznaniu došlo pod psychickým a fyzickým nátlakom dvoch statných agresívnych prokurátorov Šúreka a Repu, Kučerka si to rozmyslí.

No, čo sa zbláznil?

Veď to bolo celkom jasne rozostavené: Koalícia proti Kučerkovi, opozícia za Kučerku.

Predseda Smeru si dokonca pre ilustráciu jeho neviny dva nacistické kabáty niekde zohnal, tabuľky a grafy si nakreslil, samostatnú tlačovku zorganizoval, trestné oznámenie na dotyčných prokurátorov za neprimeraný nátlak spísal a podal... a všetko nadarmo.

Kučerka zlyhal a prestúpil.

Z ničoho nič sa priznal, že klamal, že na neho nik netlačil a že sa priznal sám bez cudzieho zavinenia. A čo je vrcholom, ešte sa dotyčným agresívnym prokurátorom aj verejne ospravedlnil. Bez hanby. Úplne tým rozhádzal celé politické rozostavenie a pozorovateľ netuší, ktorá bije.

Kto je teraz s kým a kto proti?

K chaosu celkom slušne prispieva i sám predseda Fico, ktorý sa po mesiacoch usilovného boja za práva a spravodlivosť pre Kučerku čuduje, prečo sa ho novinári na Kučerku pýtajú. Vraj, čo on s nejakým Kučerkom má.

Je fakt, že túto jednoduchú otázku som si kládla už od prvej tlačovky pána Fica i ja, ale potom, po mesiacoch omieľania tohto mena takmer na všetkých tlačovkách ma predseda Smeru presvedčil, že je to spravodlivý boj za očistenie nevinného človeka a ja som to odovzdane prijala. A teraz, keď som to už konečne prijala a nastavila som sa na empatickú vlnu Smeru, je zasa zmena?

Nuž, je to celé akési zamotané.

A kto je vlastne Marián Kučerka?

