Ukazuje sa, že semafor je celkom užitočná vecička

Nám starším sa so slovom semafor spája väčšinou jedno: malá skrinka so striedajúcimi sa svetlami na križovatke, ktoré nám v doprave dávajú pokyn, či už áno alebo ešte nie. A či je to prospešný vynález? Bez pochyby.

Zabraňuje množstvu dopravných kolízií, lebo určuje správny smer pohybu v určitom čase.

Výhod a benefitov semaforu si všimla i naša vláda, zapáčil sa im tento projekt a jeden rezort za druhým začína jeho signalizačné prvky využívať k navigácii ľudí i v iných oblastiach, ako je doprava.

A to je dobre.

Ľudia sú v poslednom čase zmätení, dezorientovaní a zdá, že potrebujú určité znamenia, ktoré ich (pre ich dobro a bezpečie) patrične usmernenia a navedú. Niektoré zaostalejšie krajiny sa nezamýšľajú nad spôsobmi, ako ľuďom vytýčiť ten správny smer a sú schopné použiť rôzne dehonestujúce motívy ako peniaze, psychický nátlak a dokonca i fyzické násilie, aby ľudí presunuli alebo dostali tam, kde je to potrebné.

My máme šťastie, že žijeme v demokratickej krajine a že u nás sa takéto spôsoby nepoužívajú. Nám stačí farebný pokyn a vieme, kde a kedy máme byť. Takéto vedenie ľudí nie je agresívne, neponižuje a pre človeka môže byť táto hra s farbami dokonca príjemná.

Osobne vítam iniciatívu ministra našej prírody, ktorý investoval zopár tisíc eur a poskytol turistom prehľadnú aplikáciu so semaforom, kde im aktualizované farby o desiatej hodine doobeda napovedia, v ktorej oblasti je turistov veľa a kde málo. Neodporúča sa turistom vyrážať skôr, lebo by sa museli riadiť vlastným rozumom, rozmarmi rodinných príslušníkov alebo zastaranými informáciami z aplikácie, čo by sa nemuselo oplatiť. Ale desiata hodina by nemusela byť až taký problém. Turisti si aspoň môžu pospať, do desiatej si všetko pripraviť a keď odbije desiata, klik a vedia, kudy-tudy.

Zdá sa, že popularita navigácie ľudí farbami narastá ( je to pochopiteľné, pretože základné farby i ich symboliku poznajú všetci) a dá sa predpokladať, že sa semafory budú objavovať i v oblastiach a rezortoch, kde by sme ich nečakali. A možno nielen v oblastiach a rezortoch, ale postupne i v jednotlivých inštitúciách a v úradoch. A možno neskôr i na pracoviskách a v rodinách.

A možno raz príde deň, keď bude mať každý človek svoj vlastný semafor.

Nuž, ale nepredbiehajme, to je ešte ďaleká budúcnosť. (A navyše pri takom množstve budú určite nedokonalé a nespoľahlivé). Zatiaľ sa sústreďme a tešme na tie, ktoré nám pripravujú odborníci starajúci sa o naše blaho a bezpečnosť. Tí sú za to platení, sú na to študovaní a vedia, kde a kedy nám bude najlepšie.