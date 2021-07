Kliknem na správy a medzi závažnými informáciami o ministrovi financií, ktorého sa konečne podarilo zaočkovať, a o mužovi, ktorí sa takmer umasturboval k smrti, sa zjavil ďalší šokujúci fakt: COVID môže ovplyvniť IQ.

Prišli na to nemeckí experti a i keď je ešte nutný ďalší výskum, signály zo zahraničia sú také, že sa to pravdepodobne potvrdí.

I napriek tomu, že ešte nič nie je stopercentne isté a dokonca to môže trafiť len niektorých z nás, odvážim sa naznačiť, že i u nás sa už dnes objavujú vzorky takto postihnutých jedincov. Hľadanie správnych slov, mozgová hmla, absencia logického a priestorového myslenia, poškodenie zručnosti pri riešení problémov... to všetko sú podľa štúdie z The Lancet indície, ktoré nám môžu napovedať, koho to takto mentálne zasiahlo a koho to obišlo.

A to vysvetľuje mnohé.

Len si spomeňme na neuvážené pokusy a vodkoliečbu predsedu Kotlebu. Len si spomeňme na blúdenie vicepremiéra Holého. Len si spomeňme na pochudnutého Petra Pellegriniho, ktorý hľadal správne slová pred krajčírskym salónom, kde si počas zákazu vychádzania prišiel vyskúšať zúžený oblek...

I keď je fakt, že prejavy týchto politikov nemusia vôbec súvisieť s prekonaním COVIDu, informácia o možnom poškodení inteligencie po Covide je tak závažná, že ak už toto neprinúti Slovákov sa zaočkovať, tak už nič.

Mnohí čitatelia mojich príspevkov na tomto blogovisku ma upodozrievajú, že držím stranu antivaxerom, že píšem skryte a medzi riadkami a že to nie je fér, a tak to chcem napraviť a celkom otvorene a v riadkoch píšem: Chráňme si našu inteligenciu, Slováci! Dajme sa zaočkovať!

A všetci.

I tí, ktorí tieto príznaky mali už dávno pred tým, ako sem korona prišla.

Zdroje:

https://www.topky.sk/cl/11/2156555/Studia-priniesla-sokujuce-zistenie--Ochorenie-Covid-19-moze-vyrazne-ovplyvnit-inteligenciu

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00324-2/fulltext