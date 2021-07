Povedal niekto ministrovi, že už tu nie je veľa rodín so 4 pracujúcimi deťmi?

Ešte len uzreli svetlo sveta a už boli zamietnuté. Píšem o návrhu zmien dôchodkov ministra Krajniaka. S takou radosťou ich prezentoval, i mamičky so 4 pracujúcimi deťmi a pán Kollár s mnohými deťmi sa už potešili a... nič z toho.

Koaliční partneri sú proti.

A nečudujme sa.

I ja som mala z jeho radostného výrazu na tvári zmiešané pocity. Pán Krajniak totiž svoje zmeny pravdepodobne postavil na demografickej krivke spred 50 rokov, keď sa vládou ponúkané sociálne istoty odrážali na počte Husákových detí v rodine. Vtedy by bolo možné rátať s tým, že ak sa mamička dostane v 54 rokoch do dôchodku a jej húf detí bude pracovať (a v tomto bola istota, lebo pracovať musel každý), tak 54 ročná babička by si v tomto požehnanom dôchodkovom veku prilepšila Krajniakom navrhnutými 2,5 % od každého pracujúceho dieťaťa o pár sto korún a mohla by ich rozhajdákať v kúpeľoch, kde by si rehabilitovala svoje zdevastované vaječníky, nervy a iné príslušenstvo.

Ale dnes?

No, dnes by sa táto prevratná dôchodková zmena na raste životnej úrovne dôchodcov príliš neodrazila. Na jednu rodinu vychádza možno 1 dieťa a to ešte možno ani nie celé. Ja nehovorím, 2,5 % pre babku a 2,5 % pre dedka z platu pracujúceho dieťaťa poteší. Ale že by týchto 28 eur mesačne bolo terno, ktoré by dnešné mladé dievčence nalákalo k pôrodom, aby si v dôchodku mohli dopriať jednu masáž a dať si vytrhať obočie? To sa mi nechce veriť.

I keď...

Taký pán Kollár, ak by toto prešlo, by mohol byť v dôchodku za vodou. Neviem síce, koľko tento chrabrý muž má aktuálne detí, ale už pri počte 11 (to je moja posledná informácia) by mohol rátať s 11 x 2,5 %, a to už je pekné prilepšenie. Najmä, keď by boli deti po ňom a vedeli sa dobre uchytiť.

Tak mi napadá... nebol autorom tohto nápadu sám predseda Kollár?

Je to možné.

Je o ňom známe, že ako správny a skúsený podnikateľ, vyťažil zo všetkého, čo sa hore šuchlo, tak prečo by práve zmeny dôchodkového systému mali byť výnimkou....?